DünyaTwitter'da Ne Oldu?

Elon Musk, Twitter anlaşmasını askıya aldı

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri, sosyal paylaşım sitesindeki sahte ve spam hesapların sayısının tespit edilmesi için geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
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Musk, ‘Twiter’daki söz konusu hesapların bütün kullanıcı sayısının yüzde 5’inden az olduğuna’ ilişkin verinin teyit edilmesini beklediğini söyledi.

Açıklamanın ardından Twitter’in hisseleri açılış önce piyasa işlemlerinde yüzde 25 oranında değer kaybetti.

Elon Musk, platformun sahte ve spam hesaplardan temizlenmesinde ısracı olacağını söylüyor.

Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5’ini aşmadığını duyurmuştu.

Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
0 212 Bir dakikadan az

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