DünyaTwitter'da Ne Oldu?
Elon Musk, Twitter anlaşmasını askıya aldı
Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri, sosyal paylaşım sitesindeki sahte ve spam hesapların sayısının tespit edilmesi için geçici olarak askıya aldığını açıkladı.
Musk, ‘Twiter’daki söz konusu hesapların bütün kullanıcı sayısının yüzde 5’inden az olduğuna’ ilişkin verinin teyit edilmesini beklediğini söyledi.
Açıklamanın ardından Twitter’in hisseleri açılış önce piyasa işlemlerinde yüzde 25 oranında değer kaybetti.
Elon Musk, platformun sahte ve spam hesaplardan temizlenmesinde ısracı olacağını söylüyor.
Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5’ini aşmadığını duyurmuştu.
Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn
— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022