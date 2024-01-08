İsrail saldırılarının maliyeti 60 milyar doları buldu

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik 4’üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi.

İsrail basını saldırıların maliyetini açıkladı

Yedioth Ahronot gazetesi, “En pahalı savaş – İsrail hedeflerine henüz ulaşılamadı – 3 ay sonraki durumun çerçevesi” başlığıyla haber yayımladı.

Haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne ekim ayında başlattığı kara harekatında taktik açıdan pek çok başarı elde ettiği ancak “Hamas’ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İsrailli esirleri kurtarmak” gibi hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.

Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar gibi üst düzey yetkililerin halen aktif olduğuna işaret edilen haberde, İsrail ordusunun, Hamas’ın kıdemli yetkililerini ortadan kaldırma hedefinde de başarılı olamadığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) ulaştığı belirtilen haberde, bu maliyetin hem ordunun bütçesini hem de sektörlere yapılan yardımları kapsadığı kaydedildi.

Haberde, İsrail’in saldırılarının ülkedeki ekonomi ve eğitimin yanı sıra sığınmacılar ve İsraillilerin kişisel güvenliği üzerinde de olumsuz yansımaları olduğu vurgulandı.

‘Gazze’deki saldırılar İsrail’in ekonomisine zarar veriyor’

​​​​​​​İsrail’in bu yılın ilk üç ayında iş döngüleri etkilenen şirketlere yaklaşık 10 milyar şekel (2,74 milyar dolar) ödeme yapması beklendiği ifade edilen haberde, Lübnan sınırında bulunan Yahudi yerleşim yerlerindeki mülklere verilen hasarın yaklaşık 5-7 milyar şekel (1,37-1,91 milyar dolar), Gazze Şeridi’nin çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerindeki hasarın ise 15-20 milyar şekel (4,10-5,47 milyar dolar) civarında olduğu bildirildi.

Haberde ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi sınırından ve kuzeyden tahliye edilen 125 bin yerleşimcinin masraflarını karşıladığına ve bunun maliyetinin milyarlarca şekel tuttuğuna işaret edildi.

Saldırıların devam ettiği üç ay boyunca İsrail’deki birçok öğrencinin online eğitim aldığı, yavaş yavaş sınıflara döndüğü belirtilen haberde, saldırılar devam ettikçe İsrail’e verilen küresel desteğin her geçen gün azaldığına dikkat çekildi. Haberde, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırının, İsrail halkının kişisel güvenliğini etkilediği, silah ruhsatı başvurularında ciddi artış görüldüğü kaydedildi.

Kolombiya’dan İsrail açıklaması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X’teki paylaşımında, İsrail’in Gazze saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh’un fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, “Gazze Şeridi’nde 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü.” ifadesini paylaştı.

İsrail uçaklarının 7 Ocak’ta Han Yunus’ta görev başındaki basın mensuplarını taşıyan aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze’de 109 gazeteci öldürüldü

Gazze’deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze’de öldürülen gazeteci sayısının 109 olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına, saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulunulmuştu.

Oğlu Hamza’ya elini öperek veda etmişti

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Vail ed-Dahduh’un, gözyaşları içinde en büyük oğlu Hamza’ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınlamıştı.

Vail ed-Dahduh, İsrail’in 25 Ekim 2023’te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Saldırılar tüm yıl sürecek

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria’ya yaptığı ziyarette, ülkesinin Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

2024’ün “zorlu” geçeceğini ifade eden Halevi, “Gazze’de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze’de savaşacağız, orası kesin.” diye konuştu.

Halevi, İsrail’in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi “Hizbullah üzerine baskı kurarak” gerçekleştireceğini, aksi takdirde “başka bir savaşa yol açılacağını” söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde “Hamas’ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını” öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güneyinde de “Hamas’ın dağıtılmasına” odaklandığını söylemişti.​​​​​​​

İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani ara”da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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