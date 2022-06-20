Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçimini solcu aday kazandı

Ülkenin ilk sol hükümetini kuracak olan Petro, seçimin Kolombiya halkı için bir sevinç günü olduğunu söyledi ve ülkesine gerçek bir değişim getireceği yönünde söz verdi.

Sağcı popülist rakibi Rodolof Hernandez’i mağlup eden Petro, seçimde oyların yüzde 50,5’ini almayı başardı.

Kolombiya’nın ilk solcu lideri olmaya yaklaşan eski gerilla

Başkent Bogota’da destekçilerine seslenen Petro, zaferinin ülke tarihinde mezhepçilik ve hoşgörüsüzlükten uzaklaştığı yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti ve “Bugün sokakların ve meydanların günüdür” dedi.