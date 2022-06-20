Dünya

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçimini solcu aday kazandı

Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu eski gerilla hareketinin üyesi solcu aday Gustavo Petro kazandı.

Yönetici fotoğrafı Yönetici7 gün önce
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Ülkenin ilk sol hükümetini kuracak olan Petro, seçimin Kolombiya halkı için bir sevinç günü olduğunu söyledi ve ülkesine gerçek bir değişim getireceği yönünde söz verdi.

Sağcı popülist rakibi Rodolof Hernandez’i mağlup eden Petro, seçimde oyların yüzde 50,5’ini almayı başardı.

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Başkent Bogota’da destekçilerine seslenen Petro, zaferinin ülke tarihinde mezhepçilik ve hoşgörüsüzlükten uzaklaştığı yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti ve “Bugün sokakların ve meydanların günüdür” dedi.

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Yönetici fotoğrafı Yönetici7 gün önce
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