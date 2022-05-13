Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede değiliz

Erdoğan, İskandinav ülkelerini de “terör örgütlerinin misafirhanesi” olmakla suçladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

İstanbul’da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda ‘”İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” dedi ve şöyle devam etti:

“Çünkü daha önce Yunanistan’la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı NATO’yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK’sı, DHKP-C’si İsveç’te, Hollanda’da yuvalanmış durumdalar.”

ABD’nin yaptırım muafiyeti kararı konusunda, “YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika’nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil.” dedi.

Erdoğan, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptırım muafiyeti getiren kararına da “YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika’nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Irak’ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye’nin kuzeyinde de aynısını yaparız” sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: BBC