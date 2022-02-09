Halil Falyalı cinayetinde İstanbul’da 3 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturmada İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır.” denildi.

HALİL FALYALI NASIL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Otelinden çıkarak evine gitmeye çalışan iş insanı Halil Falyalı yolda kendisine kurulan pusuda saldırıya uğradı. Evine giden güzargah üzerinde yolun daraldığı noktada yayılım ateşine tuttulan Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araçta Halil Falyalı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Saldırıda Falyalı’nın soförü Murat Demirtaş da öldürüldü.

Olay yerinde çok kan kaybeden Halil Falyalı’nın kalbinin durduğu, nefes almadığı hastanede hayata döndürülmeye çalışıldığı ancak aldığı ağır yaralar nedeni ile kurtarılamadığı bildirildi.

Falyalı’nın aracının yaylım ateşine tutulduğu sırada eşi ve çocuklarının arkadaki araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı’nın eşi ve çocukalarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş insanı Halil Falyalı evli ve üç çocuk babasıydı.