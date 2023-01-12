Son Dakika: Burhan Çaçan Hayatını Kaybetti

Ünlü ses sanatçısı Burhan Çaçan’dan acı haber geldi. Kalp krizi geçirdiği bildirilen Burhan Çaçan 1960 doğumluydu.

Burhan Çaçan yaşamını yitirdi. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından önce Ankara’ya, ardından da İstanbul’a geldi. İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım,İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

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