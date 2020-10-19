13 Köy Daha İşgalden Kurtarıldı
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki 13 köyü daha kurtardı.
Açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptı.
Açıklamada Ermenistan ordusunun 18 Ekim’de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Aliyev saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildirerek Azerbaycan ordusunun anında yanıt vererek yerleşim birimlerini işgalden kurtardığını söyledi.
Aliyev, paylaşımında “Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan’dır.” ifadelerini kullandı.
Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri azad edilmişdir. Qarabağ Azərbaycandır!
— İlham Əliyev (@azpresident) October 19, 2020