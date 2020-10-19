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Dünya

13 Köy Daha İşgalden Kurtarıldı

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki 13 köyü daha kurtardı.

Photo of NationalTurk NationalTurk 31 saniye önce
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Açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptı.

Açıklamada Ermenistan ordusunun 18 Ekim’de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Aliyev saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildirerek Azerbaycan ordusunun anında yanıt vererek yerleşim birimlerini işgalden kurtardığını söyledi.

Aliyev, paylaşımında “Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan’dır.” ifadelerini kullandı.

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