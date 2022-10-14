İngiltere’de Kriz! Başbakan Truss Maliye Bakanı’nı Kovdu!

Vergileri düşürmek için büyük borçlar alma planları İngiliz hükümetini ciddi bir krize soktu. Maliye Bakanı Kwarteng görevden alındı.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Başbakan Liz Truss, Kwarteng’i görevden aldı.

Kwarteng, “Benden maliye bakanı olarak istifa etmemi istediler. Kabul ettim” dedi. 6 haftadan daha kısa bir süre görevde kalabilen Kwarteng’in Truss ve halefini desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Arka planda hükümetin, ulusal borçtaki tehdit edici artış nedeniyle mali piyasalarda huzursuzluğa ve muhafazakar iktidar partisinin saflarında büyük bir kızgınlığa yol açan milyarlarca dolarlık vergi indirim paketi var. Truss kısa süre içinde basının karşısına çıkmayı planlıyor. Daha sonra hükümetin vergi planlarında başka bir U dönüşü açıklaması bekleniyor.

Şimdiye kadar, İngiliz hükümeti devasa borçla finanse edilen vergi indirimlerine bel bağladı.

Truss ve Kwarteng, bunun ekonomiyi destekleyeceğini, daha fazla büyümeye ve dolayısıyla daha yüksek vergi gelirlerine yol açacağını – dolayısıyla reformun bir dereceye kadar kendini finanse edeceğini savundu.

Ancak, çoğu uzman ve finansal piyasalar bu değerlendirmenin tam tersini düşünüyor.

Açıklamanın ardından sterlin düştü. İngiltere Merkez Bankası, fiyat düşüşlerini durdurmak ve emeklilik fonlarının çöküşünü önlemek için birkaç kez müdahale etmek ve devlet tahvili satın almak zorunda kaldı. Ev kredilerinde artan faiz oranları, birçok ev sahibi için yaşam krizini daha da kötüleştirdi.

Muhafazakarların parti içi seçim süreciyle iktidara gelen Başbakan Truss, kendi safları da dahil olmak üzere büyük eleştirilerle karşı karşıya. Times’ta sabah yayınlanan bir habere göre önde gelen Muhafazakarlar başbakanı değiştirmeyi tartışıyorlar.

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