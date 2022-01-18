Sezen Aksu tartışılıyor

Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu’nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkı Türkiye’de gündem oldu. Şarkıda geçen, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri tartışma yarattı. Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de oldu.

Ankara’da dün Avukat Mikail Yılmaz öncülüğünde bir grup, Sezen Aksu hakkında, “dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi verdikten sonra adliye önünde grup adına açıklama yapan Yılmaz, “Aksu’nun şarkısında kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını” öne sürdü.

Bu ifadelerle Aksu’nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini iddia eden Yılmaz, “Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur” dedi.

Şarkıda geçen ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan Yılmaz, “suçtan elde edilen gelir olduğu için” kazancın müsaderesini talep ettiklerini de söyledi.

Bu ifadelerle Aksu’nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini iddia eden Yılmaz, “Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur” dedi.

Şarkıda geçen ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan Yılmaz, “suçtan elde edilen gelir olduğu için” kazancın müsaderesini talep ettiklerini de söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezen Aksu’ya destek verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan de dün akşam sosyal medya hesabında Sezen Aksu’yu savundu.

Diğer partilerden de Sezen Aksu’ya destek mesajları geldi.

Bu ülkenin en derin ozanlarından biri

Elif Şafak, Zülfü Livaneli, Sıla, Aleyna Tilki ve birçok ünlü isim daha Aksu’ya destek mesajları gönderdi.

Sanatçı Zülfü Livaneli, “Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar” paylaşımını yaptı.

Yazar Elif Şafak, paylaşımında, “Sanatçılarını hakaret, linç ve iftiralarla yıpratan, çok ama çok yalnızlaştıran bir toplum olduk. O kadar kolay ki insanlara saldırmak. #SezenAksu bu ülkenin en değerli sanatçılarındandır. Şarkıları ve sesi kaç kuşağın yüreklerinde yer etmiş” ifadelerini kullandı.

Pop yıldızı Aleyna Tilki de Twitter’daki paylaşımında, “Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp, bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum. Sezen Aksu’nun bile hakkıyla sahip çıkılmadığı bir dönemin kadını olmak beni simülasyonda gibi hissettiriyor” dedi.

Sezen Aksu’ya destek sanatçılardan Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası bazı çevrelerce hedef gösterildi.