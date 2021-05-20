3 Büyük kulübün, 3 önemli ismi “Temiz Futbol İstiyoruz” çağrısı yaptılar

Galatasaray divan kurulu üyesi Hayri Kozak, Fenerbahçe ve Beşiktaş JK önceki dönem başkan adayları olan Hulusi Belgü ve Hürser Tekinoktay ortak bir açıklama yayınladılar.

Ortak açıklamada özelikle futbolun mali ve ekonomik anlamda çökmüş olduğunu kulüplerinin yeniden değer kazanmasıyla birlikte sporun etik rekabetini ve yarışmasının önemine dikkat çeken Belgü, Kozak ve Tekinoktay aynı zamanda futbolun tam özerkliğe kavuşmasının yanı sıra işveren ve futbolcular sendikası ile kulüplerin Sayıştay içinde kurulacak bir mekanizma ile denetlenmesinin de gerektiğine dikkati çektiler…

#TemizFutbol İstiyoruz açıklamasının tam metni:

TEMİZ FUTBOL İSTİYORUZ

1- BİZ; Futbolun en önemli paydaşları olan spor kulüpleri ve sporseverler olarak, malzemecisinden aşçısına, pankart tutan ellerden, sağlık heyetlerine, altyapılardaki eğitmenlerden her yaştaki sporculara kadar, birer büyük ve değerli organizasyon olan kulüplerin ve onların oluşturduğu futbol dünyamızda sadece saha içi etik rekabet ve etik yarışma İSTİYORUZ.

2- BİZ; Her yıl sadece bir şampiyon çıkacağı ancak sadece kazananın başarılı sayılamayacağı, kazanmak veya kaybetmemek uğruna sahadaki oyunu kuralları dışına çıkmayan dürüst bir yapı İSTİYORUZ.

3- BİZ; İdari ve sportif birtakım olaylarda geride kalmanın saha dışı faktörlerle izah edilmeye çalışılmadığı, taraftarların kışkırtılmadığı, rakibe saygının karşılıklı ve esas olduğu yılları geri İSTİYORUZ

4- BİZ; Şeffaflık, hesap verebilirlik ve mali disiplin konularında herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan kısır döngülere paravan olmayan öncü olunacak bir yapı İSTİYORUZ.

5- BİZ; Gerçekleştirilmesi bahsi olan transferler öncesinde manüplasyonun bir sektör haline getirildiği satın almaya ait tüm harcama kalemlerinin şeffaf şekilde kamuoyuyla her defasında paylaşılmasını İSTİYORUZ.

6- BİZ; Kulüplerin devraldığı gündeki borçlarını artırılmamasını, belirlenen bütçelerin gerçekçi olmasını, kamu oyunun güvenini suistimal etmeyecek yaratıkları yükümlülüklerden müteselsilen sorumlu olunmasını, borç politikalarının kulüplerin kendi bağımsız iradesinin elinden alamayacağı bir düzen İSTİYORUZ.

7- BİZ; Basın ve taraftar ilişkilerinin tüm taraflarla eşit seviyede sürdürülerek ayrıcalıklı ve yandaş tabir edilebilecek kişi ve grupların yaratılmasına hizmet edilmeyen ve imkan vermeyen bir yapı İSTİYORUZ.

8- BİZ; Kulüplerin geleceğini ipotek altına almayacak yöneticiler İSTİYORUZ.

9- BİZ; Federasyon Genel Kurul, Tahkim Kurulu, Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulu ve MHK’nin bağımsız ve tam özerk olmasını İSTİYORUZ.

10- BİZ; Futbolu çirkinleştirmeyen, seyirci ve hakemi kandırmaya teşebbüs etmeyi bile düşünmeyen, dürüst oyun ve rakibe saygı felsefesine aykırı hareket etmeyen sporcular İSTİYORUZ.

11- BİZ; Sportif ve idari rekabetin eşit koşullarda yapılmasının en önemli unsur olmasını istiyoruz.

12- BİZ; Popülizm yolunda tüketen değil üretim yapan akıllar İSTİYORUZ.

13- BİZ; Saha içinin saha dışından çok daha fazla gündemde tutulmaya çalışılması yüzünden güvenin kaybolduğu ortamdan FUTBOL sevgisinin yeniden canlandırılması ortamına geçiş İSTİYORUZ.

14- BİZ; Ekranlarda çatışma ortamı yaratarak gençlerimize ve çocuklarımıza kavga ortamı yaratanlar yerine onlara bu güzel oyunu sevdirecek bilgi ve liyakat sahibi insanlar insanlar İSTİYORUZ.

15- BİZ; Futbolun içindeki tüm çalışanların sosyal haklarını güvenceye alacak yasal düzenlemeler ve sporun iş kolu olup sendikal örgütlenme ile itibarı olan bir spor dünyası İSTİYORUZ

16- BİZ; Kulüpler Birliğinin işveren sendikası kurarak örgütlenerek itibar kazanmış yapısal bir bütünlük İSTİYORUZ.

17- BİZ; Kulüpleri, Sayıştay’ın içinde kurulacak ve 2 sene de bir denetlenebilir bir mekanizma İSTİYORUZ.

EVET . . .

BİZ FUTBOLU TEMİZ İSTİYORUZ,

Siz de istiyor musunuz ?

Hayri Kozak – Hulusi Belgü – Hürser Tekinoktay