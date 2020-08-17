2. El Telefonlarda Garanti Dönemi Başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yazılı açıklamayla duyurulan düzenlemeye göre 2. el cep telefonu ve tabletler, belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek.

Düzenlemeyle kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği düzenleme hakkında bakan Pekcan “İsrafın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde ‘yenilenmiş ürün’ sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebilecek. Sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabilecek.”

Yenileme merkezleri bakanlıktan “Yenileme Yetki Belgesi” almak zorunda. Yenilenen ürünlerin satımında “Yenilenmiş ürün” ibaresi bulunacak ve en az 12 ay garanti verilecek.

Bakan Pekcan, yönetmelik taslağında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak son aşamaya gelindiğini belirterek, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.