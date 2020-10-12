27 Bin Kişinin Şifreleri Çalındı

Vatan Bilgisayar tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na yapılan bilgilendirmeye göre şirketin internet sitesinde kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği bildirildi.

Şifreleri çalınanların kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği duyurulurken Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun internet sitesindeki açıklamada ihlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,

*İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01.30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17.04’te tespit edildiği,

*İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da yer alan şifreleri olduğu,

*İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,

*İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi.