Clubhouse Android Sürümü Yayınlandı

Sesli sohbet platformu Clubhouse’un Android beta sürümü Google Play Store’da yayınlandı. Uygulama Türkiye’de ise şimdilik ön kayıt aşamasında.

Koronavirüs salgını sürecinde bir anda büyük bir popülerliğe ulaşan ses temelli sosyal ağ Clubhouse android kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik için nihayet adım attı. Uygulama şimdiye kadar sadece IOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyordu.

Clubhouse Android sürümü, şimdilik yalnızca ABD’deki kullanıcılar için yayınlandı. Birkaç hafta içinde Clubhouse’un daha fazla ülkede kullanıma sunulacağı bildiriliyor.

Google Play Store Türkiye’de Clubhouse ön kayıt aşamasında bulunuyor.

Pandemi sürecinde popülerleşen uygulamanın şu anki değeri 4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Clubhouse’un büyük bir ilgi görmesinin ardından Facebook, Twitter, Discord, Spotify, Reddit, ve Microsoft’s LinkedIn gibi sosyal medya devleri de ses temelli özellikler sunmaya başlamıştı.