Fuji Film GFX 100 s tanıtıldı

Fuji Film GFX 100 Fuji Film‘in 2017‘de GFX kamera sistemini piyasaya sürmesiyle birlikte medium format fotoğrafçılığı basit ve pratik hale geldi.

Fuji Film GFX100, 2019‘da piyasaya sürülen ve çözünürlüğü 100 MP‘e çıkaran önemli bir dönüm noktası oldu. Bu cihazda faz algılamalı otomatik odaklama ve gövde içi sabitleme sistemi mevcuttu. Şimdi ise Fujifilm, GFX 100‘ü temel alarak daha ucuz bir middle format kamera ortaya çıkardı. Üst seviye kameralar ile aynı fiyata sahip olan cihaz, 100 MP çözünürlük ile geliyor. Ayrıca GFX 100‘e göre daha hafif ve kompakt bir cihaz olacak.

Fuji Film GFX 100s, hangi özelliklere sahip olacak?

Yeni GFX 100‘ler, normal kamera standartlarına göre pahalı olsa da middle format için ucuz cihazlardır. Bununla birlikte GFX 100 serisi, teknik özellik bakımından fiyatından daha fazlasını kullanıcılara sunmakta. Fujifilm‘in GFX 100s ile amacı, hem ekonomik hem de kompakt bir DSLR kamera üretmekti. Şirket, GFX 50 serisinin halefi olan ve büyük bir sensörü bulunan bu kamerayı uzun süredir geliştirmeye çalışıyor.

Fuji Film GFX 100s‘in temel teknik özellikleri,