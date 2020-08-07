TikTok ve WeChat’e Şok Yasak!

Donald Trump, TikTok ve WeChat’in sahipleriyle ABD’deki işlemlere yönelik kapsamlı yasakları açıkladı ve küresel teknoloji endüstrisinin geleceği konusunda Pekin ile yüksek riskli bir çatışmayı tırmandırdı.

Bugün açıklanan kararlarla Trump yönetimi “güvenilmeyen” Çin uygulamalarını ABD dijital ağlarından arındırmayı planlıyor.

Tencent Holdings Ltd’ye ait WeChat ve Bytedance’in sahibi olduğu TikTok son dönemde tüm dünyada büyük ilgi gördü.

Çin ise bugün yaptığı açıklamada şirketlerin ABD yasalarına ve yönetmeliklerine uyduğunu belirterek ABD’nin bu eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını iddia etti.

TikTok’tan yapılan açıklamada ise “Herhangi bir yasal işlem yapılmadan yayınlanan son Yürütme Kararı bizi şok etti. Hukukun üstünlüğünün kenara atılmamasını sağlamak için elimizdeki tüm çarelerin peşine düşeceğiz” denildi.

Dünyanın en büyük internet şirketlerinden biri olan Tencent ile ABD’deki işlemlerin yasaklanması, küresel internetin daha da kırılmasına ve ABD ile Çin’deki teknoloji endüstrileri arasında uzun süredir devam eden bağların kopmasına işaret ediyor. Microsoft TikTok’un ABD operasyonunu almak için ByteDance’e teklif götürmüş, Trump bu anlaşmanın gerçekleşmesi için 45 gün mühlet vermişti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden bir teknoloji uzmanı olan James Lewis, “Bu, ABD ile Çin arasındaki dijital dünyada yaşanan kopuş” dedi.

“Çin Kesinlikle Misilleme Yapacak”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çarşamba günü, çeşitli Çinli uygulamaların ve telekom şirketlerinin ABD vatandaşları ve işletmeleri hakkında hassas bilgilere erişmesini önlemek için “Temiz Ağ” adlı bir programı duyurmuştu. Lewis, Trump’ın yeni emirlerinin Pompeo’nun duyurusuyla koordineli olarak ortaya çıktığını söyledi.

Bir Tencent sözcüsü, “Tam bir anlayışa sahip olmak için idari emri gözden geçiriyoruz” dedi. ByteDance yorum yapmayı reddetti.

ABD’de 19 milyon kez indirilen WeChat, TikTok’a göre nispeten daha az popüler.

ABD ve Çin arasında güvensizlik ortamı büyürken son derece popüler olan TikTok uygulaması kullanıcı verilerini barındırdığı için ABD’li politikacıların ve hükümetin tepkisini çekiyor.