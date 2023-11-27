TikTok Fenomeni “Lazkızı” Gözaltına Alındı

Sosyal medya uygulaması TikTok’ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekolteli yayın yapan G.D. (35) “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

TikTok’ta binlerce takipçisi olan ve son zamanlarda canlı yayınlarda topladığı paralarla gündem olan 35 yaşındaki ‘Laz Kızı’ rumuzlu G.D. bugün gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

G.D.’nin gözaltı gerekçesinin “Müstehcenlik” olduğu öğrenildi.

G.D. geçtiğimiz günlerde yayın sırasında kısa sürede kazandığı on binlerce lira ile gündeme gelmişti. G.D. haberlere konu olmasının ardından rumuzunu değiştirip yayınlarına devam etmiş yine kısa sürede binlerce takipçi toplamıştı.

TikTok’ta “@lazkizi3405” ismiyle canlı yayın açan G.D. garip hareketleri ve gelen yorumlara verdiği yanıtlarla da dikkat çekiyor. Kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ve ‘Arala’ yazan nota genç kadın ‘Araladım daha ne yapayım?’ diyerek sitem ediyor.

G.D.’nin yayınlarından birini kocasıyla yapması tepkileri daha da artırmıştı.

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