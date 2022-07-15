Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen toplantının ilk ayağında “Küresel Ekonomi” başlıklı oturuma katıldı.

G20 ülkelerindeki mevkidaşları ile bir araya gelen Nebati, “Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık” dedi.

Daha sonra “Küresel Sağlık Gündemi” başlıklı oturuma katıldıklarını duyuran Nebati, “Küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, koordinasyon mekanizmasıyla pandeminin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskının azaltmasının önemini kapsamlı bir şekilde aktardık” ifadelerini kullandı.

En son olarak G20 görüşmelerini “Uluslararası Finansal Mimari” başlıklı üçüncü oturuma katılarak sürdürdüklerini vurgulayan Nebati, “Çok taraflı kalkınma bankalarının kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların desteklenmesinin yanı sıra Ortak Çerçeve’nin başarılı bir şekilde uygulanmasının, kırılgan ülkeleri hedef alan özel tedbirlerin ve küresel finansal güvenlik ağının önemine vurgu yaptık” dedi.

Vatandaşın banka borcunda artış yüzde 55

Vatandaşın ödeyemediği banka borcu yüzde 55 artışla 30.5 milyar liraya ulaştı. Takibe düşenlerin sayısı da yılın ilk 5 ayında 403 binden 748 bine çıktı.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, ekonomik kriz giderek derinleşirken ekonomik veriler de bunu teyit ediyor.

Ülkede yükselen enflasyon ve düşen alım gücü vatandaşı anlık ihtiyaçlarını karşılayacakları düşük limitli ihtiyaç kredilerine yönlendirirken, bireysel kredi borçları alarm vermeye başladı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkez verilerine göre, bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 55 artış ile 30.5 milyar TL oldu.

Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 4 milyonu aştı

Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı ise Mayıs 2022 itibarıyla 4 milyon 147 bin 977’ye ulaştı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 403 bin kişi oldu. Ayrıca uzun vadeli ve küçük taksitli borç kapama kredileri tüketicilerin ilk tercihiyken, bunun yerini anlık küçük ihtiyaçları karşılayan limitler aldı.

Günü kurtarabilmek için kredi kullanılıyor

TBB Risk Merkezi nisan ayı raporuna göre, takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1.6 milyon kişi artarak 36.1 milyon kişiye ulaştı. Borçlu kişilere ait ortalama kredi bakiyesi ise 31 bin 500 TL’ye çıktı.

Kredi danışmanlık hizmeti veren İnteraktif Kredi’de Krediler Birimi Müdürü Zehra Tükenmez: “Bu durum vatandaşın araç, konut gibi taşınmaz satın almaktan ziyade anlık ihtiyaçları ve günü kurtarmak için kredi kullanmayı tercih ettiği gibi bir çıkarım yapmamıza sebep oluyor.” dedi

Tüketici kredilerinde limitler 150.000 TL civarına kadar çıkabiliyorken şimdi bu limitler 50.000-70.000 TL arasında kalıyor.

Nureddin Nebati’nin “Küresel Ekonomi” başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşları ile bir araya geldikleri , Endonezya’nın Bali şehri Küçük Sunda Adalarının en batısında yer alan Endonezya’ya bağlı bir adadır. Batıda Cava, doğuda ise Lombok adasının arasında kalır. Başkenti Denpasar’dır.

Doğal Güzellikler ev Muhteşem plajların ve büyüleyici tapınakların ötesinde, Bali her türlü doğal güzelliğe sahiptir. Türkiye’den özelikle Bali Turları Balayı çiftleri için çok popüler bir destinasyondur.

Ülkede bulunan yabancılar ve turistler ile birlikte 4 milyon nüfusa sahip olan adanın 93.2%’si Hindu geri kalan kesimin çoğunluğu ise müslümandır. Bali ayrıca Endonezya’nın en turistik adasıdır. Dans, heykelcilik ve resim gibi sanat dalları gelişmiştir.

Bali adasında, pirinç tarlaları ve sarp dağ geçitleri arasında yer alan Ubud Bölgesi’ndeki bir başka turist çeken yerdir. Bir sanat ve kültür merkezi olarak tanıtılmış, Bali Adası ve Ubud Turları seyahatseverlerin ve balayı çiftleri sayesinde ülkende büyük bir turizm endüstrisi geliştirmiştir. Bu yaratılan kaynakla Denpasar metropol bölgesinin kuzey bölümünü oluşturur.