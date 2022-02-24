Rusya: 4 Bayraktar İHA Düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir askeri helikopter ve 4 Bayraktar TB-2 tipi insansız hava aracı düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Rusya ordusunun hava saldırıları sonucunda Ukrayna’nın 74 askeri tesisinin devre dışı kaldığı kaydedildi.

Rus yetkililer, devre dışı bırakıldığı belirtilen bu tesislerin içinde 11 hava üssü, 3 komuta merkezi, Ukrayna donanmasının bir konuşlanma noktası, S-300 ve BUK-M1 hava savunma sistemlerine ait 18 radar istasyonunun yer aldığını açıkladı.