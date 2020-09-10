Salgın Zirvede: “Nisan Ayına Geri Döndük”

Güney Bouche du Rhone bölgesindeki 80 yoğun bakım yatağının % 95’inin COVID-19 hastaları için ayrılmasıyla bölgede yeniden kriz dönemine girildi.

Marsilya Hastaneleri Tıp Komisyonu’na başkanlık eden Prof. Dominique Rossi, Reuters’e yaptığı açıklamada “Nisan ayında benimsediğimiz çalışma rutinine geri döndük” dedi.

Fransa, Temmuz ortasından bu yana Batı Avrupa’daki yeni koronavirüs enfeksiyonlarında en keskin hızlanmalardan birini gördü.

Bouche du Rhone bölgesinde yapılan testlerde Çarşamba günü ülke ortalamasının iki katından fazla pozitif oranı görüldü.

Koronavirüs salgınında doktorların tedavi yöntemlerini geliştirdiklerini belirten Rossi, “Hastaların yoğun bakıma alınma ve entübe edilme süreleri uzuyor” derken, bu durum yoğun bakım servislerinin dolmasını engellemiyor.

Fransa, komşusu İspanya gibi, yeni rekor sayıda günlük vaka bildirdi.

Ancak epidemiyologlar, haftada yaklaşık 1 milyon test yapıldığını, bunun nisan ayına göre beş kat fazla olduğunu ve aslında virüsün bahar aylarına göre daha yavaş yayıldığını söylüyor.