Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. İlk açıklamayı yapan Boğaziçi Üniversitesi’nin Twitter paylaşımında “Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak” ifadeleri kullanıldı.

​İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, “Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun” denildi.

Adalet Ağaoğlu Vefat Etti / Adalet Ağaoğlu Kimdir?

20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer alan Adalet Ağaoğlu 23 Ekim 1929’da Ankara Nallıhan’da doğdu. İlkokulu Nallıhan’da, Liseyi Ankara Kız Lisesi’nde bitiren Ağaoğlu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

1946’da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yazarak ilk çalışmalarına imza attı. 1948-50 arasında Kaynak Dergisi’nde şiirleri yayımlandı. 1951-1970 yılları arasında TRT’de çeşitli görevlerde bulundu. 1953’te tiyatro çalışmaları için Paris’e gitti, 1954’te Halim Ağaoğlu ile evlendi. 1973’te ilk romanı Ölmeye Yatmak yayımlanana kadar tiyatro oyunları yazmaya devam etti. Bir Düğün Gecesi (1979) ve Hayır (1989) adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı.

İkinci romanı ve en bilinen eseri olan Fikrimin İnce Gülü askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif etmek suçlamasıyla dördüncü basımında toplatıldı. Hakkında birçok soruşturma ve dava açıldı.

1996’da ciddi bir trafik kazası geçiren ve iki yıl hastande yatan Adalet Ağaoğlu için Can Yücel’in söylediği “Sen Türkiye’nin en güzel kazasısın” sözü, Feridun Andaç’ın Adalet Ağaoğlu ile yaptığı nehir söyleşi tarzında bir kitabın adı oldu. Kitap, 2006’da basıldı.

Ağaoğlu, 1986’da kurulan İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer almış ancak Temmuz 2005’te İHD’nin tek yanlı ırkçı-milliyetçi bir tutum takındığını belirterek ve “PKK yanlısı politika izliyorlar” diyerek istifa etti.