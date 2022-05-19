Atatürk’ün Samsun’a çıkışı öncesi ve sonrası neler yaşandı?

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

Her şey Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıyla başlatmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmış ve İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştı.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel, Mustafa Kemal’in askeri başarılarıyla tanınan bir Osmanlı paşasıyken tüm yurt çapında saygı duyulan siyasi bir lidere dönüşmesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919’un öncesi ve sonrasında neler yaşandığını BBC Türkçe’ye anlattı.

Demirel, Mustafa Kemal’in Samsun’a derme çatma bir Bandırma vapuruyla gizlice gittiği veya Padişah Vahdeddin tarafından yeni bir devlet kurma misyonuyla Anadolu’ya gönderildiğine yönelik tarih anlatımlarını “tamamen klişe” buluyor.

Bu haber ve video, BBC Türkçe’de ilk olarak 19 Mayıs 2020’de yayımlanmıştı.