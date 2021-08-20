Buğra Kavuncu’ya Halk TV Çıkışında Saldırı

Buğra Kavuncu, Halk TV’de İpek Özbey’in sunduğu program sonrası kanaldan ayrıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Halk TV’nin haberine göre saldırgan Buğra Kavuncu’ya Bakırköy’deki Halk TV’den çıktığı sırada yanına gelerek, ‘Bir şey sorabilir miyim?’ dedikten sonra yumruk attı. Kavuncu, saldırı sonrası yere düştü.

Saldırganın yakalanıp yakalanmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Buğra Kavuncu’ya yönelik saldırıya tepki göstererek “@SBugraKavuncu’ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.