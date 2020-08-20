Optimar Anket Sonuçlarına Göre Erdoğan’ın Rakipleri

“Bu Pazar seçim olsa hangi Cumhurbaşkanlığı adayına oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğu ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş.

10-12 Ağustos tarihlerinde yapılan araştırmanın güven aralığı yüzde 95, hata payı yüzde +/- 2,13 olarak bildirildi. Anket 26 şehirde 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapıldı.

Optimar anket sonuçlarına göre “Erdoğan’a oy veririm” diyenler katılımcıların yüzde 40.1’ini oluştururken, Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 45.1, kararsızların ise yüzde 14.8 olduğu açıklandı.

Optimar, Erdoğan’ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı.Sonuçlara göre Erdoğan’a rakip olması durumunda en yüksek oy alabilecek isimler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.

İkinci tura kalması olası eşleşmelere göre anket sonuçları şöyle oluştu;

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 45.1 / Ekrem İmamoğlu: Yüzde 36.8 / Kararsız: Yüzde 18.1

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 44.5 / Mansur Yavaş: Yüzde 36.7 / Kararsız: Yüzde 18.8

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 44.3 / Abdullah Gül: Yüzde 21.3 / Kararsız: Yüzde 35

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 52.7 / Selahattin Demirtaş: Yüzde 16.9 / Kararsız: Yüzde 30.4

Araştırmaya göre Muharrem İnce’nin Erdoğan’a karşı oy oranı ise yüzde 33.5.