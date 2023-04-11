CHP Binasına Saldırı: 3 Şüpheli Serbest

Saldırı kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen soruşturmada 3 kişi mahkemeye sevk edilmişti.

3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler F.E.E. , A.P. ile B.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Havaya ateş açtığı belirlenen ve yakalanamayan şüpheli E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının bulunduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 milimetre çapında 2 adet kovan bulunduğu öğrenilmişti.

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