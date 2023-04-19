CHP Örnek Mahallesi Temsilciliğine Saldırı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Kuru sıkı olduğu tahmin edilen silahla 3 el ateş açıldığını belirten Kaftancıoğlu, temsilciliğin tahrip edildiğini bildirdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun, saldırı ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var.

Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar. Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıs’tan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak

Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

