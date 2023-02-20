300 Dönümlük Deprem Toplanma Alanı İmara Açıldı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından tekrar gündeme gelen deprem toplanma alanlarının nasıl imara açıldığının tipik bir örneği İstanbul’da yaşanıyor

Deprem toplanma alanları yıllar içinde imara açıldığı için bugün deprem toplanma alanları içinde AVM’ler ve mezarlıklar kaldı.

Sözcü Gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre iktidar, deprem toplanma alanlarının imara açıldığını reddetse de son şu an Eyüpsultan Göktürk’te devam eden ve kamuoyunda tartışma yaratan lüks konut inşaatı bunun aksini gösteriyor.

Toplanma Alanı AFAD’ın Listesinde Duruyor

E-devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” hizmetini kullandığınızda Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde 3 adet toplanma alanından biri Kemer Courtry Site içi yeşil alanı olarak görünüyor. Kemer Country içindeki yeşil alan da şu an inşaatın sürdüğü golf sahaları oluyor.

Demirören Medya Teminat Gösterdi

Toplanma alanının imara açıldığı süreç 2018 yılında Demirören Grubu’nun Doğan Medya Grubu’nu alırken Ziraat Bankası’nda çektiği krediye teminat olarak gösterilmesi ile başladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de imara açılacağını söylediği araziler, 1 milyar 118 milyon 330 bin lira ve 300 milyon dolarlık kredi karşılığından ipotek ettirilmişti.

İmar planlarında spor alanı olan ipotekli arazinin değerinin arttırılması için imar planı değişikliği yapılması gerekti. Demirören kredi borcunu ödemeyince Ziraat Bankası’na geçen golf sahalarının imarı için önce İBB’ye başvuruldu.

Beşiktaş’ta Toplanma Alanı ve Spor Sahası Nasıl İmara Açıldı?

İBB, 17 Kasım 2020’de 300 dönümlük araziyi “özel spor alanı” olarak planlandı. Ziraat Bankası, arazinin yüzde 55’lik kısmının imara açılması isteyerek plana itiraz etti.

İBB’deki planlama süreci devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi. Golf sahalarının olduğu alan bakanlık tarafından önce riskli alanların dönüşümünde kullanılacağı gerekçesiyle “rezerv alan” yani yeni konut alanı ilan edildi.

Böylece sahadaki planlama yetkisi bakanlığa geçmiş oldu. Bakanlık, Emlak Konut GYO’nun Kemer Country için 7 Şubat 2022’de hazırladığı plan değişikliğini de 6 Nisan 2022’de onaylanarak askıya çıkarıldı.

Yeni plan ile Kemer Country’nin golf sahaları; ticaret ve konut, Uzun Kemer Koruma bandı tarafından kalan kısmı da park olarak planlandı. Toplam 358 bin 759 metrekarelik arazinin 232 bin 166 metrekaresine gelişme konut ve ticaret-konut alanı fonksiyonu verildi.

Planların değiştirilmesinin ardından Emlak Konut GYO, 6 Ekim 2022 günü Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

Emlak Konut’un İstanbul Valiliği’ne sunduğu “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” projesi için İstanbul Valiliği 25 Ekim 2022 tarihi itibariyle “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdi.

Tüm itirazlara ve süren davalara rağmen golf sahalarına yapılacak inşaata onay çıktı.

“Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” adı verilen proje kapsamında 224 bin 381 metrekarelik alanda konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm inşa edilecek.

Alanda 91 adet villa, 33 adet konut bloğu yer alacak. Proje toplam 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip. Kat yüksekliği en az 3, en yüksek çatı ve bodrumlarla birlikte 8 kat olacak.

1046/1 parsel içerisinde yer alacak 11 adet blok için villalara özel her biri 28 metrekarelik havuzlar planlandı. Proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor.

Emlak Konut GYO, ihale ettiği “Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Özyazıcı İnşaat ile 19 Ekim 2022 tarihinde 1 milyar 550 milyon TL’lik sözleşme imzaladı.

Eyüpsultan Göktürk 2. Etap Konut İnşaatı için de 24 Ekim’de de Cevahir Yapı Sanayi ile 2 milyar 295 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

İnşaatlar site sakinlerinin protestolarına, çıkan mahkeme kararlarına rağmen devam ediyor.

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesine birçok inşaat şirketi iş makinelerini gönderirken, deprem toplanma alanı olan sahada müteahhit firmanın kepçelerinin çalışmaya devam etmesi de tepki çekmişti.

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