ABD ve Avrupa’dan Rusya’ya Ağır Yaptırımlar Geliyor

Başkan Vladimir Putin’in doğu Ukrayna’da iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından, Batı’nın Avrupa’da yeni bir savaşa ilişkin korkularını derinleştirmesiyle Rusya’ya yeni yaptırımlar duyurmaya hazırlanıyor.

Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde doğuda Rus yanlısı ayrılıkçıların ateş açması sonucu iki askerin öldüğünü ve 12 askerin yaralandığını, ateşkes ihlallerinin artmasıyla bu yıl en fazla can kaybının yaşandığını söyledi.

Putin’in dün yaptığı duyuru ve Rus birliklerinin iki ayrılıkçı bölgeye konuşlandırılmasına ilişkin bir kararnameyi imzalaması, uluslararası kınama ve ABD’nin acil yaptırımlarına yol açtı ve Başkan Joe Biden, ayrılıkçı bölgelerde ABD ticari faaliyetlerini durdurmak için bir yürütme emri imzaladı.

Artan savaş endişesiyle birlikte petrol fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı, küresel hisse senetleri düştü.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, “ABD, uluslararası hukukun ve Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün bu açık ihlali nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayacak. Rusya’ya güçlerini geri çekmesi, diplomatik masaya dönmesi ve barış için çalışması için çağrılarımızda birleşebiliriz” diye konuştu.

Üst düzey bir İngiliz bakanı, Putin’in diyalog yerine çatışmayı seçtiğinin açık olduğunu ve İngiltere’nin yaptırımlarla karşılık vereceğini söyledi. Sağlık Bakanı Sajid Javid, “Ukrayna işgalinin başladığı sonucuna varabilirsiniz.” dedi.

Rusya, komşusuna saldırmayı planladığını yalanladı, ancak Ukrayna’nın sınırlarına asker yığdı ve Ukrayna’nın asla NATO’ya katılmayacağı da dahil olmak üzere kapsamlı güvenlik garantileri almadıkça “askeri-teknik” eylem tehdidinde bulundu.

Rusya’dan Müzakere Mesajı

Rus dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, iki bölgenin tanınmasının Rusya’nın ABD ile müzakerelere hazır olma durumunu etkilemediğini söyledi.

Rusya’ya Yaptırımlar Hazırlanıyor

İngiltere, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal edenlere yönelik yaptırımlar hazırladığını ve bu önlemlerin Salı günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bir AB yetkilisi, Avrupa Birliği üye ülkelerinin büyükelçilerinin sınırlı yaptırımlarla olası yaptırımları görüşmek üzere bir araya geleceğini söyledi.

Bir AB diplomatı ayrıca, toplantıda AB liderlerinin Pazartesi günü yaptığı ve bloğun “bu yasa dışı eyleme karışanlara karşı yaptırımlarla tepki vereceği” açıklamasına göre nasıl hareket edileceğini ele alacağını söyledi.

Çin, kötüleşen durumdan endişe duyduğunu belirterek tüm tarafları itidalli olmaya çağırırken, Japonya tam kapsamlı bir işgal durumunda Moskova’ya yönelik uluslararası yaptırımlara katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Batılı güçleri “iki kez düşünmeleri” ve durumu daha da kötüleştirmemeleri konusunda uyardı.

Ukrayna’nın Doğusunda Neler Oldu?

Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus destekli ayrılıkçılar (Donbass) 2014 yılında Ukrayna hükümetinin kontrolünden ayrıldılar ve kendilerini bağımsız “halk cumhuriyetleri” ilan ettiler.

RIA haber ajansının dışişleri bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın bölgelerin kesin sınırları gibi konuları tartışabilmesi için bölgelerle olan dostluk anlaşmalarını onaylaması gerekiyordu. Rusya parlamentosunun bugün dostluk anlaşmalarını gözden geçirmesi bekleniyor.

Putin, dünkü ulusa sesleniş konuşmasında doğu Ukrayna’nın eski Rus toprakları olduğunu söyledi.

Putin, Osmanlı imparatorluğu kadar eski bir tarihe daldı ve Rusya’nın Avrupa’nın güvenlik düzenlemelerinin yeniden yazılmasına yönelik taleplerinin defalarca reddedilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Putin, “Uzun zaman önce verilmesi gereken bir karar almayı – Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini derhal tanımayı – gerekli görüyorum” dedi.