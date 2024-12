Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, ateşlenmesinin ardından Washington DC’deki MedStar Georgetown Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 78 yaşındaki Clinton’ın durumu hakkında açıklama yapan sözcüsü Angel Urena, “Başkan iyi. Evde olmayı umuyor ve aldığı mükemmel bakımdan dolayı derin bir minnettarlık duyuyor.” ifadelerini kullandı.

Bill Clinton’un durumu ciddi değil

Clinton’ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalarda, durumunun acil ya da hayati tehlike arz etmediği belirtildi. Eski başkanın bir süre hastanede gözlem altında tutulacağı ifade edildi. Hastaneye kaldırıldığı sırada “uyanık ve bilinçli” olduğu aktarılan Clinton’ın taburcu edilmesi için kesin bir tarih verilmezken, Noel’e kadar evine dönebileceği ifade edildi.

Geçmişteki sağlık problemleri

Bill Clinton, 2004 yılında New York’ta dörtlü bypass kalp ameliyatı geçirmişti. Ertesi yıl kısmi akciğer çökmesi nedeniyle tedavi gören Clinton, 2010 yılında ise koroner arterine iki stent yerleştirilmişti. 2021 yılında ise Los Angeles’ta kan dolaşımına yayılan bir idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle altı gün hastanede kalmıştı.

Aktif çalışma programı

Clinton, sağlığına rağmen aktif bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Ağustos ayında Chicago’da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre’de konuşma yapan eski başkan, sonbaharda yeni kitabı “Citizen: My Life After the White House” ile ilgili yoğun bir tanıtım turuna katıldı. Yoğun seyahat programı ve kampanya çalışmalarının ardından, Clinton’ın son durumunun bu aktivitelerle ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Clinton ailesinden ve Demokrat Parti çevrelerinden hastanede gözlem altındaki eski başkana yönelik iyi dilekler paylaşılmaya devam ediyor. Durumun ciddi olmadığı belirtilse de, Clinton’ın sağlık geçmişi nedeniyle yakından takip ediliyor.

