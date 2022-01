CIA Direktörü William Burns Ukrayna’da

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğü öne sürüldü.

CNN muhabiri Natasha Bertrand, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CIA Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğünü ifade etti.

Bertrand, adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözlerini aktardı: “Direktör Burns, geçen Çarşamba Kiev’e önceden planlanan ziyarette bulunarak burada, Rusya’nın Ukrayna’ya işgalini sürdürme olasılığı bağlamında, meslektaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.”

Tarafların, Ukrayna’nın karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirdiklerini anlatan kaynak, “Burns, ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy ile de son durumu ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüşme fırsatını buldu” ifadelerini kullandı.

Scoop: CIA Dir Burns traveled to Kyiv last week and met with Zelensky, amid Russia’s military buildup. A US official said Burns & intel counterparts discussed “current assessments of risk to Ukraine.” US disclosed alleged Russian false flag plot soon after. w/@KatieBoLillis

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 17, 2022