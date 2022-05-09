Putin: Batı Rusya’ya ait toprakları işgale hazırlanıyordu

Putin, Kızıl Meydan’da düzenlenen Zafer Günü törenindeki konuşmasında Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki Rus askerleri ve gönüllülerin “anavatan ve geleceği için savaştığını” söyledi.

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazileri yenilgiye uğratması her yıl 9 Mayıs’ta Zafer Günü olarak kutlanıyor.

Zafer Günü’nde Moskova’da Kızıl Meydan’da Rus ordusunun envanterindeki silahları sergilediği görkemli törenler düzenleniyor.