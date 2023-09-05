Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile görüşmesini gazeteci Fatih Altaylı “Putin Erdoğan’ı kahraman yapmayı bıraktı” başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı.

“Ağustos ayında görüşecekler dendi. Ağustos ayında görüşmedi. Türkiye’ye gelecek dendi. Gelmedi.Kimden söz ettiğimi anlamışsınızdır” diyerek yazısına başlayan Fatih Altaylı Putin yazısına şöyle devam etti:

“Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin Türkiye ziyareti sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı “NATO’ya alınmanızı destekliyoruz” deyip bir de yanına Azov tabur komutanlarını katıp geri yollayınca Türkiye’ye kızarak Tahıl Koridoru Anlaşması’nı iptal eden ve Türkiye ile ilişkileri soğutma sinyalleri veren Putin’den. Bizim istediğimiz zamanda değil kendi istediği zamanda. Bizim istediğimiz yerde değil kendi istediği yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü Putin.”

Altaylı Putin’in Erdoğan’ı bekletmeyip, kapıda karşılamasına herkesin çok sevindiğini yazarak “Ama “Tatile buraya gelin” sözünün satır aralarında “Türkiye’ye eskisi kadar turist yollamayabiliriz” imasını kimse anlamadı. Görüşmenin tam bir fiyasko olduğunu ise zannederim en hükümet yanlıları bile anlamış olmalı ki, “zafer” başlıkları atılmadı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm olumlu cümlelerinin ardından, Rusya liderinin, “Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı” diyerek kimi kast ettiği ortadaydı” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı: Putin Fakir Ülke Edebiyatını Yemedi

Erdoğan’ın “Rusya, fakir Afrika ülkelerini buğdaysız bırakmaz” sözlerini hatırlatan Altaylı “Putin’in buna yanıtı “Verdiğimiz tahılın yüzde 70’den fazlası Avrupa ülkelerine gitti” oldu ve fakir ülke edebiyatını yemediğini gösterdi. Ve nihayetinde “Tahıl Koridoru Anlaşması’nı canlandırabiliriz ama bunun için önce Batı’nın bize uyguladığı ambargoyu kaldırması gerek” diyerek anlaşmayı ancak “balık kavağa çıkınca” canlandırabileceğini söylerken asıl söylediği “Siz bu anlaşmayı unutun”du.” diye yazdı.

Altaylı yazısını şöyle noktaladı:

“Putin, Türkiye’nin makas değiştirdiğinin, yeniden Batı’ya yöneldiğinin farkında olduğunu gösterdi. Bu yüzden de Erdoğan’a geçmişte verdiği desteği kestiğini, güçlü arabulucu rolünü elinden aldığını da herkese açıklamış oldu.

Umarım bize açıklanmayan bölümde BOTAŞ’ın ertelediği doğalgaz borcunun bir an önce ödenmesini isteyip, bir daha da erteleme yapmayacağını söylememiştir.”

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