İddia: Saat 24:00’dan Sonraki Müzik Yasağı Kalkacak

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, mekanlardaki müzik kısıtlamasının kalkacağını iddia etti.

Dünya gazetesinden Hüsniye Güngör’ün haberine göre, Antalya’ya gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü söyleyen Demirer şunları söyledi:

“Kendisinin de izniyle buradan duyurmak isterim ki, müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi.”

Hatırlanacağı gibi partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gece müzik yasağını duyururken “Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.