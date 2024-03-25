Assateague Adası: Yüzen vahşi atların adası

Assateague Adası… Muhtemelen yüzyıllardır burada iki vahşi at sürüsü dolaşıyor. Buraya nasıl geldikleri hala bir gizem, ancak hayvanlar kıyıdaki milli parkı büyük bir turistik cazibe merkezi haline getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda, hem Maryland hem de Virginia eyaletlerine ait olan, ülkedeki en sıra dışı adalardan biri yatıyor.

Artık Amerika Birleşik Devletleri’nin başka hiçbir yerinde görülemeyecek kadar özel bir doğa harikası olan Assateague Adası muhtemelen yüzyıllardır iki büyük vahşi at sürüsüne ev sahipliği yapıyor.

Milli park olan bölge, hayvanlar sayesinde büyük bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Ancak çok sayıda ziyaretçi atlar için de tehlike oluşturabilir.

Assateague Adası: Atlar nasıl geldi?

Şu anda Assateague Adası’nda yaşayan vahşi atların adaya nasıl geldiğini artık kimse kesin olarak söyleyemez.

Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı’nın internet sitesine göre güzel bir efsane var:

Buna göre 17. yüzyılda bir İspanyol kalyonu adanın açıklarında karaya oturmuş. Hayatta kalan hayvanlar daha sonra yavaş yavaş mevcut popülasyonu oluşturdu.

Ancak başka bir açıklama daha mantıklı: Atlar, bölgedeki ilk yerleşimcilerin bir zamanlar buraya getirdiği hayvanların torunları olabilir.

Vahşi atlar efsanesi

Muhtemelen atları adada otlayan sığırlarını toplamak için kullandılar. Hayvanların bakımı için araziye vergi ödemekten kaçınmak için sığırları Assateague Adası’na getirdiler.

Ayrıca ada çözümüyle hoşlanmadıkları arazi mülkiyeti anlaşmazlıklarının da önüne geçmiş oldular.

Assateague‘de hiçbir zaman kalıcı olarak insanlar yaşamadığından, sürü sahipleri ana karanın yetki alanından uzakta, burada dilediklerini yapabiliyorlardı.

Kesin olan bir şey var: İnsanlar yine ortadan kayboldu ama atlar kaldı. Muhtemelen yaklaşık 350 yıldır Maryland ve Virginia kıyılarındaki adada yaşıyorlar.

Bu süre zarfında atlar muhtemelen anatomik olarak Assateague Adası’ndaki hayata adapte oldular.

Normal muadillerine göre daha küçük ve daha sağlamdırlar, bu yüzden bazen midilli olarak anılırlar.

Rüzgara ve soğuğa karşı kendilerini en iyi şekilde koruyan kalın kürkleri var.

Beslenme alışkanlıklarını da adanın koşullarına göre uyarlamışlar. Üstelik hayvanlar klasik vahşi atlar olarak da nitelendirilemez.

Daha doğrusu, evcilleştirilmiş atların torunları olarak zamanla yeniden vahşileştiler.

Assateague Adası: İnsanlarla çatışmalar

Bugün Assateague Adası’nda çitlerle ayrılmış iki büyük sürü yaşıyor.

ABD Ulusal Park Servisi web sitesine göre, bu aynı zamanda Maryland ve Virginia arasındaki eyalet sınırını da işaret ediyor.

Hayvanlar daha sonra kendi popülasyonları içinde iki ila on iki kişilik küçük gruplara ayrılırlar.

Maryland’deki atlara Ulusal Park Servisi, Virginia’daki atlara ise komşu Chincoteague adasındaki gönüllü itfaiye teşkilatı tarafından bakılıyor.

Maryland’deki sürü şu anda yaklaşık 78 hayvandan oluşuyor; Virginia’daki sürü ise 150’ye kadar hayvanla neredeyse iki kat daha büyük.

Assateague Adası’ndaki aşırı nüfusu önlemek için her kısrağın yalnızca bir kez doğum yapmasına izin veriliyor.

Daha sonra hayvanlara daha fazla hamile kalmayı önleyen bir enjeksiyon yapılıyor. Aksi takdirde atlar kendi hallerine bırakılır ve insanlar tarafından beslenmezler.

Yani öyle olması gerekiyor çünkü yılda bir milyon ziyaretçinin çoğu bu kurala uymuyor.

Ne yazık ki bu aynı zamanda atların tekrar tekrar hastalanması ve hatta ölmesi anlamına da geliyor. Bazen adada seyreden arabaların çarpması sonucu yaralanıyor, hatta öldürülüyorlar.

Tersine, insanlar hayvanlara çok yaklaştıkları için defalarca yaralanıyorlar. Assateague Adası’ndaki atlar yüzyıllar geçtikçe giderek vahşileştikleri için böyle bir durumda saldıracaklardır.

Hayvanlara hayran kalmanın en iyi fırsatı muhtemelen her yıl Temmuz ayıdır.

Daha sonra sayısız ziyaretçinin ilgisini çeken “midilli ağıllama” adı verilen etkinlik gerçekleşir.

Burada kovboylar sürüyü Virginia’dan denize sürüyor ve Assateague’den Chincoteague’e kadar yüzmelerine izin veriyor.

Daha sonra atları satın alabileceğiniz bir müzayede var. İkinci ayrıcalık tanınan hayvanların en az bir yıl daha adada serbestçe dolaşmasına izin veriliyor.

Assateague Adası, yürüyüş parkurları veya bisiklet parkurlarında keşfedilebilecek vahşi doğası nedeniyle ziyaretçiler arasında popüler.

Kuş gözlemcileri burada yüzlerce tür bulacak, ayrıca adada ücret karşılığında kamp kurabilirsiniz.

Bir de adanın bir yerinde gömülü olduğu söylenen bir hazine efsanesi var.

Atlas Obscura’ya göre bu atların o zamanlar adaya geldiği aynı İspanyol kalyonundan geldiği söyleniyor. Denizcilik tarihçisi John Amrhein “Gizli Kalyon” adlı kitabında bundan bahsediyor.

Ancak Assateague Adası’ndaki vahşi atların şu anki popülaritesi başka bir kitapla bağlantılı.

1947’de yazar Marguerite Henry, hayvanların rol oynadığı “Misty of Chincoteague” adlı çocuk kitabını yayınladı.

Misty adında bir midilli hakkındadır ve muhtemelen adadaki bir midilliden ilham almıştır.

Başarıyı daha sonra bir dizi izledi. Henry’nin hikayesi aynı zamanda İspanyol kalyonunun efsanevi gemi kazasıyla başlar.

Ancak atların sonuçta Assateague’e nasıl ulaştığı o kadar da önemli olmayabilir. Gelecekte de varlıklarının devamını sağlamak çok daha önemli.

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