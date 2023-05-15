Meclis Çoğunluğu Yine Cumhur İttifakı’nda

AK Parti, yüzde 35.4’lük oy oranıyla 266 milletvekili çıkararak Meclis’in en çok sandalyeye sahip partisi olmayı sürdürdü. MHP ve Yeniden Refah ile birlikte Cumhur İttifakı Mecliste 322 milletvekiline ulaştı.

14 Mayıs seçimleri; AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin yer aldığı Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti’nin yer aldığı Millet İttifakı arasında büyük çekişmeye sahne oldu.

AK Parti, yüzde 35.4’lük oy oranıyla 2018 seçimlerine göre 28 vekil kaybetse de 267 milletvekili ile Meclis’in en çok sandalyeye sahip partisi olmayı sürdürdü.

Resmi olmayan sonuçlara göre İttifaklardaki partilerin milletvekili sayıları şöyle oluştu:

AK Parti: 266

CHP: 169

YSP: 62

MHP: 50

İYİP: 44

YRP: 5

TİP: 4

Partilerin Oy Oranları ise Şöyle;

Cumhur İttifakı / AK Parti: % 35.09 – MHP: %10.07 – Yeniden Refah: %2.83 – BBP: % 0.99

Millet İttifakı / CHP: % 25.38 – İYİP: % 9.75

Emek Ve Özgürlük İttifakı: Yeşil Sol Parti: % 8.80 – TİP: % 1.75

Ata İttifakı / Zafer Partisi: % 2.25 – Adalet Partisi: % 0.20

Sosyalist Güç Birliği İttifakı / Sol Parti: % 0.14 – TKP: % 0.12 – TKH: % 0.03

Seçime kendi listeleriyle giren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay, İstanbul 1., 2. ve 3. Bölge’den birer milletvekili çıkardı. Genel Başkan Erkan Baş da Meclis’e girdi. 2018’de kurulan ve kendi listeleriyle seçime giren Yeniden Refah Partisi (YRP), parlamentoya Genel Başkan Fatih Erbakan dahil 5 vekil gönderirken, AK Parti listelerinden seçime giren 4 HÜDA PAR’lıdan 3’ü ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal vekil oldu. Böylece 2002 yılından bu yana ilk kez 16 partinin temsil edildiği bir Meclis tablosu ortaya çıktı. Büyük Birlik Partisi (BBP) ise Meclis dışında kaldı.

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