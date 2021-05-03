Yücel Dönmez’in Human Serisi NFTs Olarak Cryptoart Platformlarında

Resim 1. Yücel Dönmez, Blue Depht, Dijital Teknik, 2019.

Dönmez’in dijital çalışmaları, Ethereum (ETH) tabanlı platformlardan mintable.app ve rarible.com sonrasında bu kez opensea.io’da sergileniyor. “Donmez’s The Human Series Collectible”, 6 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek olan müzayedede açık artırıma sunuldu. NFTs olarak üretilen seriye https://opensea.io/accounts/Donmez adresinden ulaşılabilir.

NFT (Non fungible token), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerde kullanılan, benzersiz bir dijital öğeyi temsil eden dijital bir veri birimidir. NFT’ler, temel blok zincirlerinde izlenir ve dijital bir sertifika üzerinden alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar.

Resim 2. Yücel Dönmez, Skeleton and Human, Dijital Teknik, 2020.

Yücel Dönmez, yeni teknikler yaratmada ve sanatta yeni ufuklar açmada öncüdür. İlham kaynakları çok zengin ve geniştir. Kar resimleri, doğa düzenlemeleri, tuval resimleri, heykelleri, yerleştirmeleri ve dijital tasarımları ile çok yönlü bir sanatçıdır.



Resim 3. Yücel Dönmez, In Red, Dijital Teknik, 2021.

Opensea koleksiyonu için seçilen Human Serisi, insanı çevreleyen evrendeki hareket, devinim ve dönüşüme odaklanır. Kompozisyonlardaki figürler, yaşamın bitmeyen bir koşu olduğunu ifade eder. Koleksiyon, sanatçının tuval resimlerinde de kullandığı ve kendi icadı olan Deepism stilin, dijital ortama aktarılmasıyla oluşturuldu. Deepist tasarımlar, evrenin derinliklerinden gelen titreşimlere gönderir. Doğanın özünde var olan karnavalsı coşkuyu çağdaş bir sentezle yorumlar.

Resim 4. Yücel Dönmez, Earth, Dijital Teknik, 2021.

Yücel Dönmez, 1974 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan mezun olur. Devamında sanatın farklı alanlarında öncü sanatsal girişimlerde bulunur. Dönemsel süreçte yerleştirme, doğa düzenleme ve yeryüzü sanatı performansları gibi deneysel çalışmalar yapar. 1980 yılında Chicago’ya yerleşerek sanatsal çalışmalarına orada devam eder. Bu yıllarda Dönmez, bilgisayar ortamında tasarladığı dijital sanat çalışmaları ile kendine teknik anlamda bambaşka bir ifade alanı bulur. Enformasyon ve bilgi çağının getirdiği sonsuz olanakları çağdaşlarına oranla çok daha erken bir dönemde keşfeden Dönmez’in, dijital platformları kullanan öncü sanatçılarından biri olduğunu söyleyebiliriz. İlk dijital solo sergisini 1996 yılında University of Chicago/Turkish Art Day’de açmıştır. Dijital resim ve video enstalasyonları daha sonra 2001 yılında Berlin Dünya Elektronik Fuarı’nda gösterilmiş ve Türkiye’de ilk dijital solo sergisini, yine 2001 yılında, Ankara Zerdüşt Galeri’de açmıştır. Yenilikçi ve uzgörülü bir sanatçı kimliği ile dijital resimler ve video enstalasyonlar yapmaya bugün de devam etmektedir.

Resim 5. Yücel Dönmez, Chicago/Grand Park kar resmi performansı, 1993.

Dönmez’in bugüne değin yüzlerce solo ve karma serginin yanı sıra birçok performansa imza attığı görülmektedir. İlkini 1969’da gerçekleştirdiği ve sonrasında farklı noktalarda defalarca tekrarladığı kar resimleri bunlara örnek olarak verilebilir. 1974’te Kaçkar Dağları’nda “doğa düzenlemesi” adını verdiği kaya yerleştirmeleri ise Earthart (Yeryüzü sanatı) performanslarına ilk örnektir.

Resim 6. Yücel Dönmez, Modern Türkiye Sentezi, 22 m2, Şişhane Metro İstasyonu/Kasımpaşa çıkışı, 2008.

Sanatçının yurtiçi ve yurtdışında özel ve kamu koleksiyonlarında birçok eseri bulunmaktadır. Dönmez, özel koleksiyonların yanı sıra kamusal alanlara uyguladığı mimari düzenlemeleriyle de adından söz ettirir. Füniküler vagon girişinin üzerine 2005 yılında yerleştirdiği 5 metrekarelik dijital çalışma ve Şişhane Metro İstasyonu’nda yer alan üçü 15 metrekare, biri 22 metrakare olan dijital çalışmalar, Türkiye’de kamusal alana yerleştirilen bu boyutlardaki ilk dijital çalışmalardır. Bugün Taksim/Kabataş Füniküler Hattı’nda, Yenikapı-Aksaray-Şişhane-Kirazlı-Bağcılar-Levent-Altunizade Metro İstasyonlarında ve Anadolu Adliye Sarayı gibi kamuya açık alanlarda farklı malzemeler üzerine tasarladığı birçok dijital çalışma bulunmaktadır.

Meral Bostancı

Sanat Direktörü (M.A.)