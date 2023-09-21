Fatih Altaylı: Atilla Kart Neden Yalan Söyledi!

Gazeteci Fatih Altaylı Atilla Kart ile Bülent Tezcan ve CHP arasında yaşanan tartışmaları ve Tezcan’ın mektubunu bugünkü köşesine taşıdı.

“Atilla Kart “CHP Anayasa referandumundaki hukuksuzlukları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmemi istemedi” olarak özetlenebilecek bir açıklama yapınca, pek çok çoğunuz gibi ben de buna inandım ve bunu CHP yönetimi açısından kuşku verici bir durum olarak gördüm.” diyerek yazısına başlayan Altaylı, “Ancak ilginçtir, o dönemde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Bülent Tezcan dün bir mektup gönderdi. Ve Atilla Kart’ın alenen yalan söylediğini, o dönemde CHP yönetiminin YSK’nin bu kararına karşı tüm yargı yollarını kullandığını ve AİHM’e de başvurduğunu belirtti. Bununla yetinmedi ve hem başvuru metnini, hem de AİHM kararını benimle paylaştı. Doğrusu Atilla Kart’ın bu kadar çabuk ortaya çıkacak bir yalanı nasıl söylediğini ve niye söylediğini anlamadım.” ifadelerini kullandı.

Bülent Tezcan’ın Fatih Altaylı’ya yolladığı mektup;

“Fatih Bey selamlar,

Bugünkü yazınızı günün yoğunluğu nedeniyle maalesef şimdi okuyabildim. Öncelikle hem yazılarınız, hem de her iki YouTube kanalınızdaki çalışmalarınız nedeniyle sizi ve ekibinizi samimiyetle tebrik ediyorum. Keyifle takip ediyorum.

Sizi siyasetçilerin polemiklerinin parçası yapmak gibi bir niyetim yok. Zaten olsa da başarılı olamayacağımı biliyorum. Ancak gerçek bilgiye saygınızı da biliyorum. Bu nedenle Atilla Kart’ın açıklamaları çerçevesinde birkaç gerçeği mümkün olduğunca sade biçimde bilgilerinize sunmak isterim.

1- Atilla Kart doğru söylemiyor. CHP mühürsüz oyları hem Yüksek Seçim Kurulu’na, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürdü.

2- YSK’ya müracaat tarihi 18.04.2017, AİHM’ne müracaat tarihi de 04.07.2017’dir. YSK 19.04.2017 tarih 573 sayılı kararıyla talebimizi reddetti. AİHM 2. Dairesi de 30.11.2017 tarihli 48818/17 dosya numaralı kararı ile talebimizi reddetti. Dava dilekçeleri ve mahkeme kararlarını ekte gönderiyorum.

3- Atilla Kart AİHM sürecini O’nun dava dilekçesi üzerinden ve O’nun inisiyatifi ile yürütmediğimiz için (bizim dava açtığımızı saklayarak) engellendiğini söylüyor. Başka bir deyişle kendi dilekçesinin daha iyi olduğunu iddia ediyor. Biz Anayasa hukukçularının içinde olduğu geniş bir çalışma grubu ile davayı bütün detayları tartışarak hazırladık ve açtık. Dilekçe yarıştırma niyetinde değiliz. Bütün kayıtlar parti genel merkezinde mevcuttur.

Sizi daha fazla detayla meşgul etmek istemem. Hem yazılı hem internet medyasında etraflı açıklamalarım oldu. Sizde yanlış bir bilgi yerleşmemesi için size de yazmak ihtiyacı hissettim.

Selam ve saygıyla.

Bülent Tezcan”

Fatih Altaylı yazısını “Bu Cumhuriyet Halk Partisi, giderek büyük bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Parti içi muhalefetinin, parti içi iktidarından pek de farkı yok gibi duruyor. Cumhuriyet’in kurucu partisi bu halde olunca, Cumhuriyet’in hali çok da şaşırtıcı olmuyor.” ifadeleriyle tamamladı.

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