Copy Paste Gazetecisi İbrahim Haskoloğlu’dan Garip Tweet

Sadece copy paste yaparak Twitter’da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan İbrahim Haskoloğlu, kopyalamayıp “yorum” yaptığı ender tweetlerden biri ile gündemde.

Ajanslardan kopyalamadığı için anlatım bozukluğu da içeren tweetinde İbrahim Haskoloğlu “Muhalefet partilerin son dönemdeki performansı sonrası en uç muhalif insanlar bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak vermeye başladı” ifadelerini kullandı.

“En uç muhalif insanları” ne ile ölçtüğü de anlaşılamayan Haskoloğlu’nun söz konusu paylaşımı iktidar destekçisi olduğu şeklinde eleştirilere yol açtı.

Muhalefet partilerin son dönemdeki performansı sonrası en uç muhalif insanlar bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak vermeye başladı. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 1, 2023

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