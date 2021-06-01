Tesla Fiyatları Neden Artıyor? Musk Açıkladı

Musk, bir tweet’e yanıt olarak, Tesla (TSLA.O) araçlarının fiyatının , otomotiv endüstrisindeki tedarik zinciri baskıları nedeniyle, özellikle de hammaddeler için arttığını söyledi. İş insanı, “Sektör genelinde büyük tedarik zinciri fiyat baskısı nedeniyle fiyatlar artıyor. Özellikle hammaddeler” ifadelerini kullandı.

ABD’li iş insanı, konuyla ilgili yanıtını @Ryanth3nerd adlı doğrulanmamış bir Twitter hesabının “@tesla’nın araç fiyatlarını artırması, ancak Y Modeli için bel gibi özellikleri kaldırmasını gerçekten sevmiyorum.” şeklindeki mesajına verdi.

Electrek web sitesinde yer alan habere göre Tesla, Mayıs ayında Model 3 ve Model Y fiyatlarını artırdı.

Tesla’nın Y Modelinde yolcu tarafındaki bel desteğinin kaldırılmasına yanıt olarak Musk, “Hareketli bel sadece 3/Y ön yolcu koltuğunda çıkarıldı. Neredeyse hiç kullanılmadığını gördük. Bu herkes için maliyet demek” ifadelerini kullanmıştı.