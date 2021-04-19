Penti ismini bilmeyen neredeyse yoktur. Penti; iç giyim, çorap, pijama, ev giyimi, spor giyim, plaj ürünlerini müşterilerine önemli şirketlerden biridir. Kadın, çocuk ve erkek ürünleriyle sektörde önemli bir yere sahip olan Penti hem mağaza hem de online satış yapıyor.

Penti kimin?

Penti, Türkiye merkezli bir şirkettir. Penti’nin kökenleri, 1952 yılında Mois ve Yasef Kariyo adlı kardeşlerin, naylon çorapların dünyada popüler olmaya başlaması ile Türkiye’de bir naylon çorap firması kurmasına dayanmaktadır. Şirket 1970 yılında, o zamanlarda Türkiye’de ince kadın çorabının çoğunlukla öğretmenler tarafından tercih edilmesi nedeniyle Öğretmen Çorap olarak isimlendirilmiştir. 1971 yılında İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde ilk üretim tesisi kurulmuştur. 1980’lerde Kariyo ailesinin ikinci kuşak üyesi Sami Kariyo markanın yöneticisi olmuştur. Bu dönemde ürünler şehirli kadınlara da odaklanmış, marka 1984’de ise Penti ismini almıştır. Penti, 1994 yılında Çorlu’da Öğretmen Çorap Fabrikası’nı kurmuştur. 1999 yılında Penti mağazalar zincirinin ilk bayisi İstanbul’da açılmış, bu zincirde Penti markalı ürünler satılmaya başlanmıştır.2006 yılında kuruluş Türkiye’nin ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında gösterilmiştir. Penti’nin Türkiye’nin 60 ilinde 300’den fazla, başta Balkan ülkeleri olmak üzere Türkiye dışındaki 29 ayrı ülkede ise 106 mağazası bulunmaktadır

Penti online alışveriş yap

Penti ürünlerine online mağazadan ulaşmanız mümkün. Ayrıca pek çok online satış sitesinde de Penti ürünleri bulunuyor. Penti online alışveriş yapmak için web sitesini tercih edebileceğiniz gibi telefonlarınıza uygulamayı da indirebilirsiniz. Beğendiğiniz ürünleri sepete ekleyip ardından ödeme bölümüne geçebilirsiniz. Penti’den sipariş vermek için siteye üye olmak zorunda değilsiniz. Üye olmadan da sipariş verebilirsiniz. Siteye üye olmanız halinde ise kampanyalardan öncelikli olarak haberdar olabilir, indirimlerden yararlanabilirsiniz.

En yakın Penti mağazası nerede?

Pandemi sebebiyle online alışverişe ilgi artsa da pek çok kişi mağazadan yüz yüze alışveriş yapmayı tercih ediyor. Size en yakın Penti mağazasının adresini, şirketin web sitesinde öğrenebilirsiniz.

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Penti outlet

Penti geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri çekiyor. Penti ürünlerinin fiyatlarına bakıldığında her bütçeye uygun çeşitlerin bulunduğunu fark edebilirsiniz. Penti, sezon sonu ürünlerini önemli indirimlerle satabiliyor. Penti web sitesinden outlet bölümüne girerek kaliteli ürünlere son derece cazip fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Pendi çocuk

Penti young bölümüyle çocuklara ve gençlere uygun ürünlerde bulunduruyor. Bu kategoride hem kız hem de erkek çocukları için ürünler bulunuyor.

Penti kampanya

Penti dönem dönem önemli kampanyalar yapıyor. Hanımların pek çoğu bu indirimleri yakından takip ediyor ve gardıroplarını Penti ürünleriyle donatmayı tercih ediyor. Penti’nin güncel kampanyalarına web sitesi ya da uygulamasından ulaşabilirsiniz.

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