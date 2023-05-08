Kemal Derviş Hayatını Kaybetti

2001 ekonomik krizinin ardından Ecevit hükümeti tarafından göreve getirilen, daha sonra AKP’nin de politikalarını devam ettirdiği eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş yaşamını yitirdi.

Bir süredir Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gören Kemal Derviş’in hayatını kaybettiği açıklandı. Kemal Derviş 74 yaşındaydı.

NTV’nin haberine göre Parkinson hastalığıyla mücadele eden ve durumu son 3 aydır ağırlaşan Kemal Derviş, Washington’da tedavi görüyordu.

1949’da İstanbul’da doğan Derviş İngiltere’de bulunan Londra Ekonomi Okulu’ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Princeton Üniversitesi’nde de doktora eğitimi aldı. 1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit’e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ’de de öğretim üyeliği yaptı. 1978’de de Dünya Bankası’na girdi.

3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak CHP’den milletvekili adayı oldu. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP’den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler’in kalkınma programı başkanlığına atandı.

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