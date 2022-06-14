Canan Kaftancıoğlu’nun CHP üyeliği düşürüldü

12 Mayıs’ta hakkında verilen 4 yıl 11 ay hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu, geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gitmiş; işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.

Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı getirilmişti. Duvar’ın haberine göre Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, kararın ardından “Siyasi yasak kararını tanımıyoruz, mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta” demişti.

Kaftancıoğlu da kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir.

O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır…

Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!”