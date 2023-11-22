BirGün Yazarı Ayça Söylemez Yargılanıyor

Bakan yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti nedeniyle BirGün yazarı Ayça Söylemez hapis cezası istemiyle yargılanıyor!

BirGün yazarı Ayça Söylemez, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayetiyle bugün hakim karşısına çıktı. BirGün‘ün haberine göre 18 Şubat 2020’de “Yetenekli hakim bey” başlığıyla yazdığı yazısı gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan Ayça Söylemez “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ile suçlanıyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ayça Söylemez avukatı Güçlü Sevimli ile birlikte katılırken, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu duruşmayı takip etti.

Söylemez, yazının kaleme alındığı dönem İstanbul’da ağır ceza mahkemesi başkanı olan Akın Gürlek’in yargıladığı HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, Barış Akademisyenleri ile Sözcü gazetesi yöneticisi ve yazarlarının kamuoyunca tanındığını, bu isimlerin kamuoyunu ilgilendirdiğini ve haber değeri olduğunu söyledi.

Ayça Söylemez: Tüm Bilgiler Kamuya Açık Davalardan

Yazısında aktardığı tüm bilgilerin kamuya açık davalardaki beyanlardan ibaret olduğunu belirten Söylemez, ifşa’ suçlamasını ise “Yazılarımın hepsi ifade özgürlüğü kapsamında. Zaten aleni olmayan bir bilginin kamuya ifşası da söz konusu değil” diyerek reddetti.

Söylemez’in avukatı Güçlü Sevimli ise yine Akın Gürlek’in şikayetiyle yargılanan gazeteciler Canan Coşkun, Barış Pehlivan, Buse Söğütlü’nün beraat ettiklerini hatırlattı.

Duruşma savcısı Egemen Savun ise Mahkeme başkanı Yusuf Polat’a verdiği mütalaada Akın Gürlek’in mağdur olduğunu savunarak Söylemez’in cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, Söylemez’in savunma için süre istemesi üzerine 19 Mart 2024’e ertelendi.

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